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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 31.01.2024 - 09:36
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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan baskında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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