Şanlıurfa'da suya yüzde 20 indirim uygulanacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı olağanüstü toplantısında, suya yüzde 20 oranında indirim yapılması kararı alındı.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı olağanüstü toplantısı Meclis Başkan Vekili Serdar İzol’un Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, kent genelinde su kullanım ücretine yüzde 20 indirim yapılması kararı oy birliğiyle alındı, karar 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren uygulanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, toplantıda, halkın talebi doğrultusunda su ücretlerine yüzde 20'lik bir indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu da maliyetler konusunda sunum yaparak, Meclis'i bilgilendirip, Şanlıurfa'nın büyükşehirler arasında suyu en ucuza kullanan iller arasında olduğunu kaydetti.