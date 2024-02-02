Şanlıurfa'da aranan 15 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla şehir merkezinin farklı bölgelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Sorgulaması yapılan 1028 araçtan 51'nin sürücüsüne toplam 203 bin 91 lira para cezası uygulanırken denetlenen 42 iş yerinden 4'nün işletmecisi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 1 çalıntı otomobil, 1 change araç, 3 tabanca ile 19 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.