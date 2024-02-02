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        Şanlıurfa'da aranan 15 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:14
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        Şanlıurfa'da aranan 15 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla şehir merkezinin farklı bölgelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

        Sorgulaması yapılan 1028 araçtan 51'nin sürücüsüne toplam 203 bin 91 lira para cezası uygulanırken denetlenen 42 iş yerinden 4'nün işletmecisi hakkında idari işlem yapıldı.

        Denetimlerde, 1 çalıntı otomobil, 1 change araç, 3 tabanca ile 19 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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