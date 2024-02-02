Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Bu adreslerde yapılan aramalarda, 39 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da aranan 15 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 15 şüpheli yakalandı
        Terör gazisinin hayatı basketbol ile değişti
        Terör gazisinin hayatı basketbol ile değişti
        Zabıta ekipleri fırın ve marketlerde denetim yaptı
        Zabıta ekipleri fırın ve marketlerde denetim yaptı
        Şanlıurfa'da torbacılara şafak operasyonu: 49 gözaltı
        Şanlıurfa'da torbacılara şafak operasyonu: 49 gözaltı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı