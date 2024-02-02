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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Şanlıurfa'da devrilen kozmetik yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:18
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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'da devrilen kozmetik yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Fuat D. yönetimindeki 06 JOS 43 plakalı kozmetik yüklü tır, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kırsal Kırbaşı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kozmetik ürünler yola savrulurken sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, tırın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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