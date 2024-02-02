Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen kozmetik yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Fuat D. yönetimindeki 06 JOS 43 plakalı kozmetik yüklü tır, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kırsal Kırbaşı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kozmetik ürünler yola savrulurken sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, tırın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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