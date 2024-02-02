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        Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

        Şanlıurfa'da hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:56 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:56
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Şanlıurfa'da hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

        “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Batıkent Mahallesi İpekyolu Bulvarı Evren Sanayi civarında yakalandı.

        Araç içerisinde bulunan 2 kişinin yapılan üst aramasında ve kimlik tespitlerinde H.İ’nin başkasına ait kimliği ibraz ettiği tespit edildi.

        Şüphelinin, detaylı sorgulamada çeşitli suçlardan 26 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

        Hükümlü H.İ, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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