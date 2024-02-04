Şanlıurfa'da 26'sı hükümlü 61 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "yağma", "yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerinde çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 26 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğerleri ise işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.