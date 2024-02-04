Şanlıurfa'da 26'sı hükümlü 61 şüpheli yakalandı

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğerleri ise işlemleri için emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "yağma", "yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerinde çalışma başlattı.

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