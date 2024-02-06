Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

Bakan Bayraktar'a, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Vali Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da eşlik etti.

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