Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Bakan Bayraktar, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.
Kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden Mehmet Türkmenoğlu'nu ziyaret etti.
Bakan Bayraktar'a, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Vali Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da eşlik etti.
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