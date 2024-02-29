Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa - Hilvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde N.S. yönetimindeki 09 AL 466 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 63 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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