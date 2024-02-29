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        Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:01
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        Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüs sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.

        Şanlıurfa - Hilvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde N.S. yönetimindeki 09 AL 466 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 63 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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