Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüs sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa - Hilvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde N.S. yönetimindeki 09 AL 466 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 63 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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