Şanlıurfa'da aranan 6 şüpheli yakalandı

Denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalandı, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 15 bin 158 şahıs sorgulandı, 3 bin 195 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

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