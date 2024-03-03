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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:10
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kırsal Yeni Akpınar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kenan Oktay ile M. Oktay silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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