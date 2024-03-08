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        Sağlık-Sen yurt genelinde kreş açacak

        Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, ülke genelinde kreş açacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:33
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        Sağlık-Sen yurt genelinde kreş açacak
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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, ülke genelinde kreş açacaklarını belirtti.

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesindeki kreşin açılışında konuşan Doğan, Memur-Sen'in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan'ın memleketinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Sağlık-Sen olarak ilk kez Şanlıurfa'da kreş açtıklarını ve ülke genelinde bu kreşleri açmaya devam edeceklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

        "Yıllardır toplu sözleşmelerde hep gündeme getiriyoruz. Çünkü bizim hemşirelerimiz, hekimimiz, röntgen teknisyenimiz, Şanlıurfa halkına hizmet veriyor. Tabi bu hizmeti verirken de bizim çalışanımızın yüzde 60-70'i kadın aynı zamanda anne. Bu anneler evlatlarını güvenli, sağlıklı, ekonomik bir yere bırakmaları doğrultusunda yer aradılar bu zamana kadar. Hep bu boşluğu biz hissettik. Hissettiğimiz için de toplu sözleşmeler de hep gündeme getirdik. Ama bazı talepler haliyle olmayabiliyor. Biz de Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak 10 ay evvel genel merkezdeki arkadaşlarımızla, yönetim kurulumuzla biz bu işe el atalım dedik. Aynı zamanda bizim Sağlık-Sen üyelerinin farkındalığının ortaya çıkması gerekiyordu. Sağlık-Sen üyesiysen farklısın. Biz bu düsturla yola çıktık."

        Sağlık çalışanlarının çocuklarını Sağlık-Sen kreşine güvenle bırakarak işlerini yapacağını dile getiren Doğan, "Burada devletine, vatanına, milletine hizmet edecek nesiller yetişecek. Bütün ülkemizde Sağlık-Sen kreşleri inşallah mantar gibi ortaya çıkacak, bu hizmetleri vereceğiz. Hiçbir Sağlık-Sen üyesi, 'benim çocuğum nerede kalacak' diye düşünmeyecek bundan sonra inşallah." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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