Şanlıurfa'da aranan firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A'yı yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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