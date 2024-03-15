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        Şanlıurfa'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 21:06 Güncelleme: 15.03.2024 - 21:06
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        Şanlıurfa'da aranan firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A'yı yakaladı.

        ​​​​​​​Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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