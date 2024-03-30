Şanlıurfa'da sıcak havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'de vakit geçirdi
Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Kent sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'e gitti.
"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanda balıklara yem atanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaretçilerden Mehmet Yiğit, Şanlıurfa ve Balıklıgöl'ü gezince huzur bulduğunu belirterek, arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
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