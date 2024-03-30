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        Şanlıurfa'da sıcak havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'de vakit geçirdi

        Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:33
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        Şanlıurfa'da sıcak havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'de vakit geçirdi
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        Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kent sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'e gitti.

        "Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanda balıklara yem atanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ziyaretçilerden Mehmet Yiğit, Şanlıurfa ve Balıklıgöl'ü gezince huzur bulduğunu belirterek, arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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