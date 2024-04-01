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        Muhtarlık kavgalarında 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

        Yurt genelinde 17 Mart'tan bu yana muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 62 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 20:16 Güncelleme: 01.04.2024 - 20:16
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        Muhtarlık kavgalarında 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
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        Yurt genelinde 17 Mart'tan bu yana muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 62 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansının haberlerinden yapılan derlemeye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve öncesindeki süreçte muhtarlık yarışında üzücü olaylar yaşandı.

        Yurt genelinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve İstanbul'da 1'er kişi hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 17 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar M.K'nin de bulunduğu 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde dün muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 16 kişi yaralandı.

        - Diyarbakır

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 12'si güvenlik güçlerince gözaltına alındı, 6 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        - Siirt

        Siirt'in Konacık köyünde dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1'i polis 8 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

        Burdur'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Bayburt'ta merkeze bağlı Balca köyünde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi yaralandı.

        - İstanbul'da 1 kişi öldü

        Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaş yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri ise olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişinin ise tedavisi sürüyor.

        Mardin’in Nusaybin ilçesinin kırsal Görentepe Mahallesi'nde de muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada ise 11 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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