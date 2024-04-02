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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 sandıkta seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 sandıkta oyların iptal edilmesi için ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:10
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 sandıkta seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 sandıkta oyların iptal edilmesi için ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi.

        İlçe Seçim Kuruluna gelen YRP Belediye Başkan Adayı Hasan İzol ve parti avukatları açık oy kullanıldığı gerekçesiyle, 1 sandıktaki oyların iptal edilmesi için müracaatta bulundu.

        İzol, gazetecilere, sosyal medyada yer alan açık oy kullanımıyla ilgili daha önce suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, bugün de seçim sonuçlarıyla ilgili itirazda bulunduklarını söyledi.

        İlçe seçim kuruluna itiraz dilekçelerini verdiklerini hatırlatan İzol, "Herkesi sükunete davet ediyoruz. Süreç biraz uzayabilir, söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

        İzol, şu an için kazanan ya da kaybeden bir tarafın bulunmadığını, durumun neticelenmesinin ardından kazanan tarafın anlaşılacağını aktararak, hakları olan bir durum varsa onu da alacaklarını ifade etti.

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