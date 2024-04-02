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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:09
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan Stadı

        Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Adem Eren Kabak (Dk. 68 Cumali Bişi), İshak Çakmak, Paixao (Dk. 84 Harris), Mehmet Yiğit, Dening (Dk. 68 Barış Ekincier), Semih Karadeniz (Dk. 73 Tolga Ünlü) , Ümit Kurt, Begiç (Dk. 84 Landel) Barış Gök

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Erdi Dikmen), Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Hasan Kılıç (Dk. 66 Murat Cem Akpınar), Simon (Dk. 18 Samed Onur), Del Valle (Dk. 66 Roshi), Dimitrov, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk)

        Gol: 4 Dening, Dk. 17 Paixao, (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kart: Dk. 85 Alperen Uysal (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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