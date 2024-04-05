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        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete giren kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 00:05 Güncelleme: 05.04.2024 - 00:05
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        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete giren kişi yaşamını yitirdi.

        Kırsal Kadıköy Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 22 yaşındaki Şaban Taşkın'ın çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce göletten çıkartılarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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