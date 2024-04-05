Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü

Kırsal Kadıköy Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 22 yaşındaki Şaban Taşkın'ın çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.