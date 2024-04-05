Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 09:07 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Çeribaşı Hüseyin Camisi'nde sahur vakti sandukasından çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

        Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

        İlçe Müftülüğü görevlisi imam Hacı Hatipoğlu, AA muhabirine, Sakal-ı Şerif'in her yıl Kadir Gecesi ziyarete açıldığını söyledi.

        Hatipoğlu, "Toplumumuzda Sakal-ı Şerif'e büyük hürmet gösteriliyor. Bu ziyaretler salavatların getirilmesine ve duaların edilmesine vesile oluyor. Peygamberimizin sakalı mübarektir, ziyaret etmek insana umuyoruz sevap kazandırır. Niyet her zaman önemlidir, kimin ziyareti ne niyetle ise çaresi olur düşüncesindeyim." diye konuştu

        Ziyaretçilerden Efe Çiftel ise "Peygamberimizi çok seviyorum ve herkesin Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmesini isterim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        İsviçre "göçü sınırlandırmak" için harekete geçiyor
        İsviçre "göçü sınırlandırmak" için harekete geçiyor
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Zevksiz maç
        Zevksiz maç
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
        Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı
        Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı
        Örgüt elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi
        Örgüt elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı YRP'li Gülpınar, görevine başladı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı YRP'li Gülpınar, görevine başladı