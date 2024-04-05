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        Şanlıurfa'da 3 ayrı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 3 farklı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 22:17 Güncelleme: 05.04.2024 - 22:17
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        Şanlıurfa'da 3 ayrı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 3 farklı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Selimpınar Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda Ali Altundaş'ın kullandığı 63 EA 556 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Yayasit'e (4) çarptı.

        112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yayasit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ayvanat Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda 4 aracın karıştığı kazada da 1 kişi yaralandı.

        İhsan Miranoğlu idaresindeki 54 BT 525 plakalı otomobil, Cuma Kayalıdağ'ın kullandığı 21 GF 800 plakalı minibüs, Cengiz Çığay idaresindeki 10 P 7587 plakalı otomobil ile Mustafa Aşkan'ın kullandığı 31 FN 066 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçtaki yolcu Erkam Çelik, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Siverek-Adıyaman kara yolu 25'inci kilometresinde Mehmet Koşar idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Cuma Aypan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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