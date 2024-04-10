GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Fabrika sahibi Abit Aslan, AA muhabirine, "Çok şükür can kaybı yok. Zaten bayram dolayısıyla işçilere izin verilmişti." dedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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