Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

        Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Yaklaşık 3 saattir süren yangına 17 itfaiye aracı ve su tankerleri destek veriyor.

        Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak müdahale hızlandırıldı.

        Fabrika sahibi Abit Aslan, AA muhabirine, "Çok şükür can kaybı yok. Zaten bayram dolayısıyla işçilere izin verilmişti." dedi.

        Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Bakan Güler, Şanlıurfa'da bayram namazını kıldı
        Bakan Güler, Şanlıurfa'da bayram namazını kıldı
        Bakan Güler, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
        Bakan Güler, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
        Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da Kaymakam Karakaş, Belediye Ba...
        Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da Kaymakam Karakaş, Belediye Ba...
        Bakan Güler, Şanlıurfa'da askerlerle iftar yaptı
        Bakan Güler, Şanlıurfa'da askerlerle iftar yaptı
        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı