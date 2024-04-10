Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Cevher Aslan (75) idaresindeki 63 UA 501 plakalı otomobil, kırsal Bakmaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile Halime Aslan (74), Bünyamin (21) ve Şükran Kurt (45) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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