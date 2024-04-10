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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 22:58 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:58
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Cevher Aslan (75) idaresindeki 63 UA 501 plakalı otomobil, kırsal Bakmaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile Halime Aslan (74), Bünyamin (21) ve Şükran Kurt (45) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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