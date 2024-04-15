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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:32
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Fırat Mahallesi Faik Bucak Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Bünyamin Özdemir'e (6) çarptı.

        Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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