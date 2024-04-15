Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Fırat Mahallesi Faik Bucak Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Bünyamin Özdemir'e (6) çarptı.

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