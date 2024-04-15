Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Fırat Mahallesi Faik Bucak Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Bünyamin Özdemir'e (6) çarptı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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