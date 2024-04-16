Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.U, M.S, T.K. ve M.A. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve özel harekat polislerince, ilçenin farklı noktalarında uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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