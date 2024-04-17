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        Şanlıurfa'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:19
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        Şanlıurfa'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Onur İlter idaresindeki 16 ACC 165 plakalı otomobil, Çepni mahallesi yakınlarında iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

        Araçta bulunan Gamze İlter (32), Zeynep İlter (13), Sare İlter (6) ve 6 aylık Muhammet Yusuf İlter yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekip yönlendirildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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