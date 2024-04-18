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        Şanlıurfa'da silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:23
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        Şanlıurfa'da silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmaya karşı yapılan faaliyetler kapsamında Siverek ilçesinde 3 adreste ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edildi.

        Toplam 120 personel ile 3 bomba arama köpeğinin katılımıyla 3 adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramada, 2 G-3 piyade tüfeği, 9 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1040 G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 gaz bombası ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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