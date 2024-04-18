Şanlıurfa'da silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Toplam 120 personel ile 3 bomba arama köpeğinin katılımıyla 3 adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmaya karşı yapılan faaliyetler kapsamında Siverek ilçesinde 3 adreste ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edildi.

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