Şanlıurfa'da silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmaya karşı yapılan faaliyetler kapsamında Siverek ilçesinde 3 adreste ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edildi.
Toplam 120 personel ile 3 bomba arama köpeğinin katılımıyla 3 adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, 2 G-3 piyade tüfeği, 9 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1040 G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 gaz bombası ele geçirildi.
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