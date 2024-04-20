Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde bir bağda, Şakir Topçu'nun (40) bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede konteynerin yanındaki otomobile de sıçradı.

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