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        Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'da bağ içindeki konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:03
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        Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'da bağ içindeki konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde bir bağda, Şakir Topçu'nun (40) bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede konteynerin yanındaki otomobile de sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Şakir Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Topçu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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