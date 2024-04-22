Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Ulubatlı Mahallesi'nde bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen bir kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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