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        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:10
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        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Ulubatlı Mahallesi'nde bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Dumandan etkilenen bir kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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