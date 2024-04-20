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        Şanlıurfa'da konteynerde çıkan yangında 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltı

        Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde önceki gün çıkan yangında 1 kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:03
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        Şanlıurfa'da konteynerde çıkan yangında 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltı
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        Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde önceki gün çıkan yangında 1 kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde bir bağda yanan konteynerde Şakir Topçu'nun (40) cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, Topçu'nun arabayla konteynere gelirken yanında olduğu tespit edilen şüpheli A.G. gözaltına alındı.

        Şahsın, sorgu işlemleri sürüyor.

        Şanlıurfa'da bağ içindeki konteynerde önceki gün çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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