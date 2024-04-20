Şanlıurfa'da konteynerde çıkan yangında 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltı
Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde önceki gün çıkan yangında 1 kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde önceki gün çıkan yangında 1 kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde bir bağda yanan konteynerde Şakir Topçu'nun (40) cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Topçu'nun arabayla konteynere gelirken yanında olduğu tespit edilen şüpheli A.G. gözaltına alındı.
Şahsın, sorgu işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da bağ içindeki konteynerde önceki gün çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.
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