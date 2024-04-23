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        Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

        "Tarihin sıfır noktası" kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:15
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        Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
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        "Tarihin sıfır noktası" kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.

        Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kente gelen misafirler, Göbeklitepe'de fotoğraf çektirip ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

        İzmir'den gelen ziyaretçilerden Ali Kırkan, AA muhabirine, ilk kez gördüğü Göbeklitepe'yi çok beğendiğini söyledi.

        Ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Kırkan, "Daha önceleri de Şanlıurfa'ya geldim ama en güzeli bu ziyaretim oldu çünkü böyle bir yeri görmek herkese nasip olmuyor." diye konuştu.

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