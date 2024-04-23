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        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet zanlısı, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:07
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        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet zanlısı, operasyonla yakalandı.

        Azadi Mahallesi'nde evinin önünde geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden A.A'nın (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla E.Y'nin (23) kaldığı adresi tespit etti.

        Özel harekat polisi desteğiyle düzenlenen operasyonda E.Y. gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.

        Öte yandan, operasyon anı dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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