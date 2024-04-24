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        Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 23:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:02
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        Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Sultantepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Ahmet Karataş (5) için arama çalışması başlatıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarında geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.

        Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Karataş’ın cesedi bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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