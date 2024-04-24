Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Karataş’ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Sultantepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Ahmet Karataş (5) için arama çalışması başlatıldı.

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