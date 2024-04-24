Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Sultantepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Ahmet Karataş (5) için arama çalışması başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarında geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Karataş’ın cesedi bulundu.
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