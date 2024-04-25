Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, esrar, hap ve 2 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Suruç, Viranşehir ve Akçakale ilçesinde belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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