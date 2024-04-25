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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:38
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Suruç, Viranşehir ve Akçakale ilçesinde belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, esrar, hap ve 2 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

        Öte yandan, 46 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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