Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Suruç, Viranşehir ve Akçakale ilçesinde belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, esrar, hap ve 2 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, 46 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
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