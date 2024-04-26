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        Şanlıurfa'da horoz dövüştürüp kumar oynayan 77 kişiye 494 bin 725 lira ceza

        Şanlıurfa'da horoz dövüştürüp kumar oynadıkları tespit edilen 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:36
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        Şanlıurfa'da horoz dövüştürüp kumar oynayan 77 kişiye 494 bin 725 lira ceza
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        Şanlıurfa'da horoz dövüştürüp kumar oynadıkları tespit edilen 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce adreste yapılan aramada, 6 horoz, kumardan kazanıldığı değerlendirilen 42 bin 900 lira para ve horozların dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Horoz dövüştürerek kumar oynayan 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca horoz dövüştürenler ile aralarında işletmecinin de bulunduğu 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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