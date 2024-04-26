Şanlıurfa'da horoz dövüştürüp kumar oynayan 77 kişiye 494 bin 725 lira ceza

Ayrıca horoz dövüştürenler ile aralarında işletmecinin de bulunduğu 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce adreste yapılan aramada, 6 horoz, kumardan kazanıldığı değerlendirilen 42 bin 900 lira para ve horozların dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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