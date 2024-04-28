Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A. Ş. (21) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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