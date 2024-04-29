Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Çiftçi Çekçel de yaklaşık 10 dönüm araziye ektiği arpadan 3 ton ürün elde ettiğini ifade etti.

Turan, bu sene arpa ve buğdayda yüksek rekolte beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi.

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