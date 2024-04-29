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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan "birlik beraberlik" çağrısı:

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Bu süreçte sahiplenilmeye, bütünleşmeye ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:25
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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan "birlik beraberlik" çağrısı:
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        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Bu süreçte sahiplenilmeye, bütünleşmeye ihtiyacımız var." dedi.

        Arslan, AA muhabirine, Eyüpspor karşısında önemli bir puan kaybı yaşadıklarını belirtti.

        Rakiplerinin şampiyonluğu garantilediği için maça rahat çıktığını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

        "Kritik pozisyonlarda hatalarımız oldu. Rakibin kaliteli oyuncuları var. Futbolda bazen maça nasıl hazırlandığınız çok değerli, psikoloji önemli. Bütünleşemiyoruz, kimsenin kimseden haberi yok. Destek sıkıntısı var. Diğer rakipler bütünleşirken bizim dağılmamamız gerekiyor, bunu özellikle istiyorum. Herkes elinden geleni yapıyor, destek olanlara teşekkür ediyorum. Biraz daha bu süreçte sahiplenilmeye, bütünleşmeye ihtiyacımız var."

        Lige tutunma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, 33. haftada Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda, son hafta ise seyircisi önünde Manisa FK ile karşılaşacak.

        Şanlıurfaspor, 33. haftaya 34 puanla 14. sırada girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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