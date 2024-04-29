Viranşehir Belediyespor 3. lige yükseldi

Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Güllü ise Viranşehir'in 37 yıllık yaşadığı 3. Lig hasretini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çelik de şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

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