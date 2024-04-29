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        Viranşehir Belediyespor 3. lige yükseldi

        Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, TFF 3. Lig'e yükselmenin sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:57
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        Viranşehir Belediyespor 3. lige yükseldi
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        Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, TFF 3. Lig'e yükselmenin sevincini yaşıyor.

        Sahasında ağırladığı Kilisspor'u 7-0 yenen Viranşehir Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Viranşehir Belediye Başkanı Bedriye Yorgun, sezonu şampiyonlukla tamamlayan takımı, tebrik etti.

        Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çelik de şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

        Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Güllü ise Viranşehir'in 37 yıllık yaşadığı 3. Lig hasretini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

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