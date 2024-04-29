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        Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:20 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:20
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        Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve çift kale maçla tamamlandı.

        Şanlıurfaspor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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