Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toz bulutu etkili oldu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toz bulutu etkili oldu.
İlçede etkisini arttıran toz bulutu, akşam saatlerinde yoğunlaştı.
Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı.
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