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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:59
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi.

        Operasyonda M.Y. (36) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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