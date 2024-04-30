Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi.
Operasyonda M.Y. (36) gözaltına alındı.
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