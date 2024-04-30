Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi.

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