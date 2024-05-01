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        Şanlıurfa'da vinçten düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vinçten düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 21:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:24
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        Şanlıurfa'da vinçten düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
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        Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde vinçten düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

        İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını vinç sepetine binerek sökmeye çalışan Necati Er (44) ve B.K, sepetin kopması sonucu zemine düştü.

        İşçilerden Er, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan B.K. ise 112 Acil Servis ekibince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İşçilerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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