Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bozova ilçesi kırsalında etkili olan yağış nedeniyle bazı köy evlerini su bastı. Su taşkınları nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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