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        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:51
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        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bozova ilçesi kırsalında etkili olan yağış nedeniyle bazı köy evlerini su bastı. Su taşkınları nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

        Ekipler bölgede su tahliyesi çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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