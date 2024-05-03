Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Kırsalda da etkili olan yağış nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

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