Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.
Fırat Mahallesinden geçen Siverek-Çermik kara yolunda trafiğin aksamasına yol açan taşkına, Siverek Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Kırsalda da etkili olan yağış nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.
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