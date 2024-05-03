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        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 00:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:40
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        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

        Fırat Mahallesinden geçen Siverek-Çermik kara yolunda trafiğin aksamasına yol açan taşkına, Siverek Belediyesi ekipleri müdahale etti.

        Kırsalda da etkili olan yağış nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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