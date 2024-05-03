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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki

        Şanlıurfa'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:08
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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki
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        Şanlıurfa'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi.

        Cuma namazı sonrası Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen programda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınadı.

        Grup adına açıklama yapan İbrahim Halil Güven, tek vücut, tek kan, tek dava ve tek düşmana sahip bir ümmet olduklarını söyledi.

        Gazze'nin, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ettiğine dikkati çeken Güven,

        "Biz sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek. Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve tüm coğrafyalarda, zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze, zaferin de adı olacak inşallah." diye konuştu.

        Güven, siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü baltalayacak boykotu bir silah olarak kullanmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Daha sonra katılımcılar Filistin halkı için dua etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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