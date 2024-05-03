Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Jandarma tarafından Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığını aktaran Vali Şıldak, 6 adreste yapılan aramada 1 uzun namlulu silah, 16 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 763 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, bir miktar uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildiğini duyurdu.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kaçakçılığı, yasa dışı silahlanma ve uyuşturucuya karşı etkili mücadelenin sürdüğünü belirtti.

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