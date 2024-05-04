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        Şanlıurfa merkezli 7 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:28
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        Şanlıurfa merkezli 7 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtıp gözdağı vererek yasa dışı kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcılara yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince, 30 Nisan'da Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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