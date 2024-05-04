Şanlıurfa merkezli 7 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince, 30 Nisan'da Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirilmişti.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtıp gözdağı vererek yasa dışı kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcılara yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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