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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:52
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilogram uyuşturucu ile 129 hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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