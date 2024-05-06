Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilogram uyuşturucu ile 129 hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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