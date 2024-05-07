Şanlıurfa'da öğrenciler fuarda projelerini sergiledi

Projelerde emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Kanpakoğlu, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin hazırladıkları projeleri inceledik, bilimin her alanında yapılacak olan çalışmaların bizler de destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

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