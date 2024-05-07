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        Şanlıurfa'da öğrenciler fuarda projelerini sergiledi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde öğrenciler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında projelerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:13
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        Şanlıurfa'da öğrenciler fuarda projelerini sergiledi
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde öğrenciler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında projelerini sergiledi.

        4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilim fuarı açıldı.

        Okulun 41 öğrencisi 10 öğretmeninin desteğiyle hazırladığı 15 projeyi sergiledi.

        Okul Müdürü Semiha Kanpakoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin önemli bilimsel projeler sergilediğini söyledi.

        Projelerde emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Kanpakoğlu, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin hazırladıkları projeleri inceledik, bilimin her alanında yapılacak olan çalışmaların bizler de destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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