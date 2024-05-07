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        Şanlıurfa'da 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:15
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        Şanlıurfa'da 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuya karşı etkili mücadelenin sürdüğünü belirtti.

        Polis ekiplerince bir araçta operasyon düzenlendiğini belirten Vali Şıldak, yapılan aramada 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini, olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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