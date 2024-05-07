Şanlıurfa'da 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerince bir araçta operasyon düzenlendiğini belirten Vali Şıldak, yapılan aramada 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini, olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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